Campinas já registrou mais de 31 mil infrações de trânsito em 2026 relacionadas ao avanço de sinal vermelho e à parada ou estacionamento sobre faixas de pedestres, segundo levantamento da Emdec.

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Do total, 26,6 mil autuações foram por avanço do sinal vermelho, sendo a maioria — 24,8 mil casos — identificada por radares. Já as infrações por parada ou estacionamento sobre a faixa de pedestres somaram 4,5 mil registros, com mais de 4,2 mil também detectados por fiscalização eletrônica.

Os dados consideram o período de janeiro até 25 de março e incluem infrações processadas no período, mesmo que tenham sido cometidas anteriormente.