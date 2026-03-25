Campinas já registrou mais de 31 mil infrações de trânsito em 2026 relacionadas ao avanço de sinal vermelho e à parada ou estacionamento sobre faixas de pedestres, segundo levantamento da Emdec.
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Do total, 26,6 mil autuações foram por avanço do sinal vermelho, sendo a maioria — 24,8 mil casos — identificada por radares. Já as infrações por parada ou estacionamento sobre a faixa de pedestres somaram 4,5 mil registros, com mais de 4,2 mil também detectados por fiscalização eletrônica.
Os dados consideram o período de janeiro até 25 de março e incluem infrações processadas no período, mesmo que tenham sido cometidas anteriormente.
Segundo o coordenador de Monitoramento e Supervisão de Radares da Emdec, Nilvando Rezende, as autuações têm como objetivo coibir comportamentos de risco. “Quando esse comportamento é identificado pelos radares ou pelos agentes gera a infração, que nada mais é do que um apelo à consciência dos condutores”, afirmou.
Risco para pedestres
As duas infrações estão diretamente associadas ao aumento do risco de atropelamentos. Em 2025, Campinas registrou 23 mortes por atropelamento em vias urbanas, número 9,5% maior que no ano anterior.
Já no primeiro bimestre de 2026, foram registradas duas mortes de pedestres nas vias urbanas.
Entre 2024 e 2025, ao menos cinco sinistros fatais tiveram relação com avanço de sinal vermelho, segundo dados da Emdec.
Caso recente
Um dos registros mais recentes ocorreu no dia 22 de março, na Avenida Ruy Rodriguez. Um veículo avançou o semáforo, colidiu com outro carro, perdeu o controle, capotou e atravessou a pista contrária.
No ano passado, Campinas registrou mais de 560 mil infrações por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho, que representaram cerca de 70% das condutas de risco identificadas por radares na cidade.
Comentários
1 Comentários
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Raul 12 horas atrásPrecisa colocar radar na Rui Rodrigues estação brt capivari muita conversão e motos que cruzam o sinal vermelho