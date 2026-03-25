O motorista enfrenta problemas no acesso da Avenida Prestes Maia para a João Batista Martins Ladeira, ligação com a Via Expressa Waldemar Paschoal (Aquidabã), na manhã desta quarta-feira em Campinas.

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Uma carreta carregada com 40 toneladas que subia pela via apresentou falha e voltou de ré, formando um “L” na pista e bloqueando completamente o acesso.

Com isso, o acesso da Prestes Maia em direção à Aquidabã está interditado, o que provoca congestionamento no sentido Centro.