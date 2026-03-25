26 de março de 2026
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TRÂNSITO EM CAMPINAS

Carreta desce de ré e fecha ligação da Prestes Maia para Aquidabã

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Treminhão de 40 toneladas bloqueia acesso da Prestes Maia à Aquidabã e provoca congestionamento na manhã desta quarta.
Treminhão de 40 toneladas bloqueia acesso da Prestes Maia à Aquidabã e provoca congestionamento na manhã desta quarta.

O motorista enfrenta problemas no acesso da Avenida Prestes Maia para a João Batista Martins Ladeira, ligação com a Via Expressa Waldemar Paschoal (Aquidabã), na manhã desta quarta-feira em Campinas.

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Uma carreta carregada com 40 toneladas que subia pela via apresentou falha e voltou de ré, formando um “L” na pista e bloqueando completamente o acesso.

Com isso, o acesso da Prestes Maia em direção à Aquidabã está interditado, o que provoca congestionamento no sentido Centro.

A orientação para os motoristas é utilizar a Marginal Piçarrão como rota alternativa para evitar o ponto de bloqueio.

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