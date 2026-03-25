Um caso de furto seguido de acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança na terça-feira (24), em Valinhos. Um homem, enteado da vítima, roubou o carro do padrasto após ameaçá-lo com uma barra de ferro e, durante a fuga, perdeu o controle e colidiu contra um poste na Avenida Von Zuben, que liga Valinhos a Campinas.

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De acordo com a Polícia Militar, o padrasto havia deixado o portão de casa aberto e entrou no imóvel para pegar um objeto, quando foi surpreendido pelo enteado armado com uma barra de ferro, que levou o veículo.

A fuga durou pouco. Ainda na via, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra um poste, que ficou totalmente destruído com o impacto.