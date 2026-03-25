26 de março de 2026
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EM FAMÍLIA

Enteado rouba carro do padrasto, bate e derruba poste

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TH+
Suspeito ameaçou padrasto, perdeu o controle do veículo e derrubou poste; trânsito ficou lento e CPFL foi acionada, em Valinhos.
Suspeito ameaçou padrasto, perdeu o controle do veículo e derrubou poste; trânsito ficou lento e CPFL foi acionada, em Valinhos.

Um caso de furto seguido de acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança na terça-feira (24), em Valinhos. Um homem, enteado da vítima, roubou o carro do padrasto após ameaçá-lo com uma barra de ferro e, durante a fuga, perdeu o controle e colidiu contra um poste na Avenida Von Zuben, que liga Valinhos a Campinas.

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De acordo com a Polícia Militar, o padrasto havia deixado o portão de casa aberto e entrou no imóvel para pegar um objeto, quando foi surpreendido pelo enteado armado com uma barra de ferro, que levou o veículo.

A fuga durou pouco. Ainda na via, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra um poste, que ficou totalmente destruído com o impacto.

Inicialmente, o acidente foi registrado como uma colisão comum. Apenas com a chegada do proprietário e da Polícia Militar Rodoviária foi constatado que se tratava de um caso de furto.

Com o impacto, uma faixa da avenida no sentido Campinas foi interditada, provocando lentidão no trânsito durante o fim da tarde.

A CPFL foi acionada para realizar a substituição do poste e os reparos na rede elétrica.

O suspeito foi encaminhado à UPA de Valinhos com ferimentos leves. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde nem sobre a situação jurídica do caso.

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