Um caso de furto seguido de acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança na terça-feira (24), em Valinhos. Um homem, enteado da vítima, roubou o carro do padrasto após ameaçá-lo com uma barra de ferro e, durante a fuga, perdeu o controle e colidiu contra um poste na Avenida Von Zuben, que liga Valinhos a Campinas.
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De acordo com a Polícia Militar, o padrasto havia deixado o portão de casa aberto e entrou no imóvel para pegar um objeto, quando foi surpreendido pelo enteado armado com uma barra de ferro, que levou o veículo.
A fuga durou pouco. Ainda na via, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra um poste, que ficou totalmente destruído com o impacto.
Inicialmente, o acidente foi registrado como uma colisão comum. Apenas com a chegada do proprietário e da Polícia Militar Rodoviária foi constatado que se tratava de um caso de furto.
Com o impacto, uma faixa da avenida no sentido Campinas foi interditada, provocando lentidão no trânsito durante o fim da tarde.
A CPFL foi acionada para realizar a substituição do poste e os reparos na rede elétrica.
O suspeito foi encaminhado à UPA de Valinhos com ferimentos leves. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde nem sobre a situação jurídica do caso.