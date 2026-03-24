A primeira semana de fiscalização de trânsito no campus da Unicamp, em Barão Geraldo, resultou em 145 autuações e duas remoções de veículos, segundo balanço da Emdec.

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As ações ocorreram entre os dias 16 e 20 de março, com foco em horários de maior movimento e em áreas como o entorno do Hospital de Clínicas e da Reitoria.

Entre as irregularidades mais frequentes, estacionar sobre marca de canalização e ocupar vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência lideraram o ranking, representando cerca de 55% das infrações. Só o uso indevido de vagas especiais respondeu por aproximadamente 30% das multas.