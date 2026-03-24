A primeira semana de fiscalização de trânsito no campus da Unicamp, em Barão Geraldo, resultou em 145 autuações e duas remoções de veículos, segundo balanço da Emdec.
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As ações ocorreram entre os dias 16 e 20 de março, com foco em horários de maior movimento e em áreas como o entorno do Hospital de Clínicas e da Reitoria.
Entre as irregularidades mais frequentes, estacionar sobre marca de canalização e ocupar vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência lideraram o ranking, representando cerca de 55% das infrações. Só o uso indevido de vagas especiais respondeu por aproximadamente 30% das multas.
No detalhamento, foram registradas 37 autuações por estacionamento em canalização, 21 em vagas de idosos e 23 em vagas destinadas a pessoas com deficiência. Também apareceram infrações como estacionamento em local proibido, falta do uso de cinto de segurança e uso de celular ao volante.
A fiscalização atende a uma solicitação da Prefeitura Universitária e foi formalizada por contrato com duração de 12 meses, com o objetivo de reforçar a segurança viária, reduzir acidentes e estimular o cumprimento das regras de trânsito dentro do campus.
Antes do início das autuações, a Emdec realizou um período educativo entre os dias 2 e 13 de março, quando foram distribuídas 521 notificações informativas, conhecidas como “multas morais”, além de materiais de orientação.
Segundo dados da Secretaria de Vivência nos Campi, em 2025 foram registradas, em média, 12 ocorrências mensais envolvendo acidentes com e sem vítimas dentro da universidade.
A atuação dos agentes segue de forma contínua e também pode ser acionada pela comunidade por meio de denúncias, pelo telefone 118 ou pelos canais digitais da Emdec.