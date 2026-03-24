26 de março de 2026
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Emdec desvia trânsito na Américo Brasiliense para obra de esgoto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Interdição ocorre nesta quarta (25) no Cambuí para reparo em rede de esgoto; há desvio no trecho.
Interdição ocorre nesta quarta (25) no Cambuí para reparo em rede de esgoto; há desvio no trecho.

Emdec realiza nesta quarta-feira (25) a interdição de um trecho da rua Américo Brasiliense, no Cambuí, em Campinas.

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O bloqueio acontece entre a avenida José de Souza Campos (Norte-Sul) e a rua Comendador Tórlogo Dauntre, no período das 8h30 às 15h.

A medida é necessária para execução de reparo na rede de esgoto, serviço sob responsabilidade da Sanasa.

Para minimizar impactos, a Emdec programou desvio pelas vias Norte-Sul, Sampainho e Antônio Lapa.

Agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e monitorar o trânsito na região. A programação poderá ser alterada em caso de chuva.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 118, canal de atendimento da Emdec, ou pelo número (19) 3731-2910, que também atende via WhatsApp.

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