A Emdec realiza nesta quarta-feira (25) a interdição de um trecho da rua Américo Brasiliense, no Cambuí, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio acontece entre a avenida José de Souza Campos (Norte-Sul) e a rua Comendador Tórlogo Dauntre, no período das 8h30 às 15h.

A medida é necessária para execução de reparo na rede de esgoto, serviço sob responsabilidade da Sanasa.