A Emdec realiza nesta quarta-feira (25) a interdição de um trecho da rua Américo Brasiliense, no Cambuí, em Campinas.
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O bloqueio acontece entre a avenida José de Souza Campos (Norte-Sul) e a rua Comendador Tórlogo Dauntre, no período das 8h30 às 15h.
A medida é necessária para execução de reparo na rede de esgoto, serviço sob responsabilidade da Sanasa.
Para minimizar impactos, a Emdec programou desvio pelas vias Norte-Sul, Sampainho e Antônio Lapa.
Agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e monitorar o trânsito na região. A programação poderá ser alterada em caso de chuva.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 118, canal de atendimento da Emdec, ou pelo número (19) 3731-2910, que também atende via WhatsApp.