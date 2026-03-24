A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (23), uma mulher suspeita de furtar material biológico de um laboratório da Universidade Estadual de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação ocorreu no âmbito de um inquérito instaurado após a própria universidade comunicar o desaparecimento de amostras no Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Campinas, expedidos pela Justiça Federal. O material subtraído foi localizado e encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise.