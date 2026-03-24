26 de março de 2026
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FURTO NA UNICAMP

PF prende suspeita por furto de material biológico na Unicamp

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ação ocorreu no âmbito de um inquérito instaurado após a própria universidade comunicar o desaparecimento de amostras no Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia.
A ação ocorreu no âmbito de um inquérito instaurado após a própria universidade comunicar o desaparecimento de amostras no Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia.

Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (23), uma mulher suspeita de furtar material biológico de um laboratório da Universidade Estadual de Campinas.

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A ação ocorreu no âmbito de um inquérito instaurado após a própria universidade comunicar o desaparecimento de amostras no Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Campinas, expedidos pela Justiça Federal. O material subtraído foi localizado e encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise.

As diligências contaram ainda com apoio técnico da Anvisa.

Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e identificar eventuais outros envolvidos.

Os suspeitos poderão responder por furto qualificado, fraude processual e transporte irregular de organismo geneticamente modificado.

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