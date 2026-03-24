A 15ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decidiu, por unanimidade, manter a absolvição de cinco pessoas acusadas de abandono de incapaz no caso da morte da estudante Victoria Mafra Natalin, de 17 anos, durante uma excursão escolar em Itatiba, em 2015.

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Apesar da decisão, o caso segue sob investigação em um inquérito separado, que apura a possibilidade de homicídio.

De acordo com os autos, a adolescente desapareceu durante uma atividade coletiva em uma propriedade rural, após ir sozinha ao banheiro sem avisar os responsáveis. O corpo foi encontrado no dia seguinte, nas proximidades do local.