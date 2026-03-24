A Prefeitura de Mogi Guaçu suspendeu as aulas em duas creches e em uma escola municipal de educação infantil no distrito de Martinho do Prado Júnior, após a confirmação de quatro casos de meningite viral. O retorno das atividades está previsto para a próxima segunda-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, quatro crianças tiveram diagnóstico confirmado. Uma quinta chegou a ser investigada, mas o resultado foi negativo. Todas as crianças estão sendo acompanhadas e apresentam boa evolução clínica.

Entre os casos confirmados: