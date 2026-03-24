A Prefeitura de Mogi Guaçu suspendeu as aulas em duas creches e em uma escola municipal de educação infantil no distrito de Martinho do Prado Júnior, após a confirmação de quatro casos de meningite viral. O retorno das atividades está previsto para a próxima segunda-feira (30).
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Segundo a Vigilância Epidemiológica, quatro crianças tiveram diagnóstico confirmado. Uma quinta chegou a ser investigada, mas o resultado foi negativo. Todas as crianças estão sendo acompanhadas e apresentam boa evolução clínica.
Entre os casos confirmados:
- Um bebê de 9 meses permanece internado no Hospital 22 de Outubro, em Mogi Mirim;
- Uma menina de 1 ano e 8 meses está internada, em estado estável, na Santa Casa de Mogi Guaçu;
- Duas outras crianças, de 1 e 4 anos, já receberam alta médica.
As crianças hospitalizadas são do CEI Jeane Paule Marie Schellen Van Parys, enquanto os demais casos estão ligados ao CEI Francisca Maria de Jesus Silva. As aulas também foram suspensas na EMEI Maria Quinelli de Oliveira.
Equipes da Vigilância Epidemiológica estiveram nas unidades para orientações e início da investigação, que segue em andamento. As escolas passaram por higienização reforçada, medida adotada para ampliar a segurança sanitária.