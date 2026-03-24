A Prefeitura de Campinas realiza nesta quinta-feira (26) o 5º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 900 vagas disponíveis em diversas áreas. O atendimento acontece das 9h às 16h, no Prado Boulevard, na Avenida Washington Luís, nº 2480.

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O evento é gratuito e aberto a moradores de Campinas e região, com a participação de 16 empresas, que vão realizar processos seletivos e entrevistas presenciais.

Antes de falar com os recrutadores, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador), que direciona os participantes conforme o perfil profissional.