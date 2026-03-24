A Prefeitura de Campinas realiza nesta quinta-feira (26) o 5º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 900 vagas disponíveis em diversas áreas. O atendimento acontece das 9h às 16h, no Prado Boulevard, na Avenida Washington Luís, nº 2480.
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O evento é gratuito e aberto a moradores de Campinas e região, com a participação de 16 empresas, que vão realizar processos seletivos e entrevistas presenciais.
Antes de falar com os recrutadores, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador), que direciona os participantes conforme o perfil profissional.
Entre as oportunidades, a empresa Atento concentra o maior número de vagas para um único cargo, com 43 postos para consultor de vendas. A função exige ensino fundamental completo e CNH categoria B, com salário de R$ 2.264.
Já o maior salário do feirão é oferecido pela Ever Express, que busca um mecânico de automóveis e caminhões, com remuneração de R$ 3.710. Para a vaga, é necessário ensino médio completo e conhecimento em sistemas como ARLA, injeção, câmbio, motor e elétrica básica.
Além das vagas, o evento também contará com serviços de apoio ao empreendedor, incluindo atendimentos da Casa do Empreendedor, orientações do Sebrae para MEI e serviços do Banco do Povo. O Detran-SP também estará presente com orientações ao público.
Para participar, é necessário apresentar:
- Documento oficial com foto
- Currículo impresso
- Carteira de trabalho (física ou digital)
- Carta de encaminhamento (para quem fez cadastro antecipado)