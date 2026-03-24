A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter uma semana marcada por tempo estável e temperaturas elevadas, com aumento gradual das chances de chuva ao longo dos dias.

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Nesta terça-feira (24), a previsão indica céu claro, com temperaturas variando entre 18°C e 29°C, sem expectativa de chuva.

O calor no início da semana é influenciado pela atuação de um sistema estacionário no sul do país, que mantém condições de estabilidade sobre o estado de São Paulo.