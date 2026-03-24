26 de março de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Bloqueio atmosférico garante sol e calor em Campinas nesta 3ª

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Semana começa com sol e calor na RMC, mas previsão aponta aumento das chances de chuva nos próximos dias.
Semana começa com sol e calor na RMC, mas previsão aponta aumento das chances de chuva nos próximos dias.

RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter uma semana marcada por tempo estável e temperaturas elevadas, com aumento gradual das chances de chuva ao longo dos dias.

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Nesta terça-feira (24), a previsão indica céu claro, com temperaturas variando entre 18°C e 29°C, sem expectativa de chuva.

O calor no início da semana é influenciado pela atuação de um sistema estacionário no sul do país, que mantém condições de estabilidade sobre o estado de São Paulo.

Apesar do tempo firme neste começo de semana, a tendência é de mudança gradual no padrão climático, com maior possibilidade de instabilidade nos próximos dias.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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