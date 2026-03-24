A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter uma semana marcada por tempo estável e temperaturas elevadas, com aumento gradual das chances de chuva ao longo dos dias.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Nesta terça-feira (24), a previsão indica céu claro, com temperaturas variando entre 18°C e 29°C, sem expectativa de chuva.
O calor no início da semana é influenciado pela atuação de um sistema estacionário no sul do país, que mantém condições de estabilidade sobre o estado de São Paulo.
Apesar do tempo firme neste começo de semana, a tendência é de mudança gradual no padrão climático, com maior possibilidade de instabilidade nos próximos dias.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).