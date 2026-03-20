A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou o 12º Alerta Arboviroses de 2026 e acendeu o sinal de atenção: 31 bairros estão classificados com alto risco de transmissão de dengue. Com isso, o município vai intensificar as ações de combate ao Aedes aegypti, também responsável pela zika e chikungunya.
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As regiões mais críticas estão distribuídas em diferentes áreas da cidade. No eixo Leste, aparecem bairros como Parque da Hípica, Nova Campinas e Jardim das Paineiras. Já na região Noroeste, o alerta inclui Cidade Satélite Íris e Parque Itajaí. No Norte, entram Vila Boa Vista e Parque Via Norte.
Na região Sudoeste, o destaque vai para o DIC VI e o Vida Nova, enquanto no Sul aparecem Campo Belo, Cidade Singer e Jardim São Domingos. No eixo Sudeste, estão bairros como Vila Formosa, Jardim Paranapanema e Jardim São Vicente.
O objetivo do alerta é mobilizar a população para eliminar criadouros dentro de casa e reforçar o apoio às equipes de saúde. A Secretaria ressalta que os agentes seguem atuando nas visitas domiciliares e que a colaboração dos moradores é fundamental para conter o avanço da doença.
Para definir as áreas prioritárias, o município considera indicadores como número de casos, novos registros de transmissão, dificuldade de acesso a imóveis e densidade populacional. O monitoramento também inclui bairros vizinhos às regiões listadas.
A Prefeitura destaca que cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências, segundo levantamento da Secretaria Estadual de Saúde. Por isso, ações simples são decisivas, como evitar água parada em recipientes, manter caixas d’água vedadas e higienizar vasos de plantas regularmente.
Em 2026, a cidade já realizou quase 293 mil visitas para controle de criadouros, além de quase 20 mil ações de nebulização. Também foram promovidos três mutirões e retiradas mais de 12 mil toneladas de resíduos descartados irregularmente.
A orientação é que moradores verifiquem possíveis focos semanalmente e, em caso de dúvida sobre a identificação dos agentes, entrem em contato pelos telefones 156 ou 199.