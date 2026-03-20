A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou o 12º Alerta Arboviroses de 2026 e acendeu o sinal de atenção: 31 bairros estão classificados com alto risco de transmissão de dengue. Com isso, o município vai intensificar as ações de combate ao Aedes aegypti, também responsável pela zika e chikungunya.

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As regiões mais críticas estão distribuídas em diferentes áreas da cidade. No eixo Leste, aparecem bairros como Parque da Hípica, Nova Campinas e Jardim das Paineiras. Já na região Noroeste, o alerta inclui Cidade Satélite Íris e Parque Itajaí. No Norte, entram Vila Boa Vista e Parque Via Norte.

Na região Sudoeste, o destaque vai para o DIC VI e o Vida Nova, enquanto no Sul aparecem Campo Belo, Cidade Singer e Jardim São Domingos. No eixo Sudeste, estão bairros como Vila Formosa, Jardim Paranapanema e Jardim São Vicente.