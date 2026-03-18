A Estação Cultura de Campinas será palco, entre os dias 21 de março e 17 de abril, da exposição fotográfica Igbesi Aye Aworan – Imagem da Vida. A mostra propõe um mergulho sensível e documental no cotidiano do Ilè Asé Obá Adákédájò Omí Aladò, tradicional terreiro de Candomblé da nação Ketu, fundado em 1989 na cidade.

Com entrada gratuita, a abertura oficial acontece no dia 21 de março, sábado, às 17h, e contará com a vivência Corpo, Ancestralidade e Memória, conduzida pela artista Renata Oliveira. A atividade é aberta ao público, sem necessidade de inscrição, e terá intérprete de Libras.

As imagens em exibição revelam os bastidores da vida comunitária do terreiro: ritos, símbolos, folhas, comidas sagradas e, sobretudo, as pessoas que mantêm viva essa tradição de matriz africana. Mais do que um registro estético, a exposição afirma o Candomblé como parte estruturante da cultura brasileira e os terreiros como espaços de resistência, memória e produção de conhecimento.