A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (11), uma operação em Americana contra um investigado por crimes de racismo e apologia ao nazismo praticados em ambiente virtual. Durante a ação, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, que resultou na coleta de um celular e um disco rígido.

Os equipamentos apreendidos serão submetidos a perícia técnica, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar eventuais conexões ou outros envolvidos nos delitos. A ofensiva integra a Operação Ethos, iniciativa da PF voltada ao combate a discursos de ódio na internet.

Essa não é a primeira vez que a operação é mobilizada no interior paulista. Em fevereiro deste ano, uma ação semelhante foi realizada em São José dos Campos, onde um homem acabou preso por armazenar e compartilhar material relacionado ao abuso sexual infantojuvenil. Na ocasião, as autoridades identificaram que o suspeito baixou e distribuiu cerca de 200 arquivos com conteúdo ilícito.