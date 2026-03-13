Cerca de 120 passageiros haitianos que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na quinta-feira (12), passaram mais de dez horas retidos dentro da aeronave. O voo fretado partiu de Porto Príncipe, capital do Haiti, e pousou por volta das 9h, mas a liberação para desembarque só ocorreu às 19h.

De acordo com a Polícia Federal, 113 dos 115 passageiros apresentaram vistos humanitários falsificados durante o controle migratório. Em nota, a PF informou que a documentação irregular foi detectada no procedimento de entrada e que, conforme a legislação brasileira e normas internacionais, a responsabilidade pelo retorno dos passageiros ao país de origem é da companhia aérea.

A empresa responsável pelo voo é a Aviación Tecnológica, que afirmou que todos os passageiros estavam com passaportes válidos e devidamente identificados. Segundo a companhia, os haitianos pretendiam solicitar refúgio ou proteção migratória ao chegarem ao Brasil.