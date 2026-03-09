09 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÂNSITO EM BARÃO

Chuva suspende corte de árvores e libera trânsito em Barão

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Chuvas levam Prefeitura de Campinas a suspender manejo de eucaliptos e bloqueio na Albino Barbosa de Oliveira.
Chuvas levam Prefeitura de Campinas a suspender manejo de eucaliptos e bloqueio na Albino Barbosa de Oliveira.

Prefeitura de Campinas suspendeu nesta segunda-feira (9) o manejo de eucaliptos e a interdição de um trecho da Rua Albino Barbosa de Oliveira, na Cidade Universitária, em Barão Geraldo, por causa das chuvas registradas na região.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a administração municipal, o trabalho não pode ser realizado durante chuva, por questões de segurança tanto para os profissionais envolvidos quanto para a população que circula pelo local.

Uma nova avaliação será realizada nesta terça-feira (10) para definir se os serviços poderão ser retomados, dependendo das condições climáticas.

A operação de trânsito é coordenada pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e teve início no sábado (7), com bloqueios programados das 8h30 às 16h.

Já o manejo das árvores é conduzido pela Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Parques e Jardins.

O bloqueio ocorre no trecho da Rua Albino Barbosa de Oliveira entre a Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos e a Avenida Oscar Pedroso Horta. Na etapa anterior da intervenção, os trabalhos estavam concentrados na Rua Maria Tereza Dias da Silva.

Substituição das árvores

No local, a Secretaria de Serviços Públicos realiza a remoção de 15 eucaliptos considerados condenados, na região da Estrada da Rhodia.

As equipes executam o manejo para substituir as árvores por 15 espécies nativas adequadas ao ambiente, que serão plantadas de forma segura no mesmo local.

De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores da região. O eucalipto possui raízes superficiais, característica que dificulta a fixação da árvore no solo.

A substituição das árvores foi embasada por laudos técnicos que apontam risco na permanência dos exemplares atuais.

Comentários

Comentários