A Prefeitura de Campinas suspendeu nesta segunda-feira (9) o manejo de eucaliptos e a interdição de um trecho da Rua Albino Barbosa de Oliveira, na Cidade Universitária, em Barão Geraldo, por causa das chuvas registradas na região.
Segundo a administração municipal, o trabalho não pode ser realizado durante chuva, por questões de segurança tanto para os profissionais envolvidos quanto para a população que circula pelo local.
Uma nova avaliação será realizada nesta terça-feira (10) para definir se os serviços poderão ser retomados, dependendo das condições climáticas.
A operação de trânsito é coordenada pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e teve início no sábado (7), com bloqueios programados das 8h30 às 16h.
Já o manejo das árvores é conduzido pela Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Parques e Jardins.
O bloqueio ocorre no trecho da Rua Albino Barbosa de Oliveira entre a Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos e a Avenida Oscar Pedroso Horta. Na etapa anterior da intervenção, os trabalhos estavam concentrados na Rua Maria Tereza Dias da Silva.
Substituição das árvores
No local, a Secretaria de Serviços Públicos realiza a remoção de 15 eucaliptos considerados condenados, na região da Estrada da Rhodia.
As equipes executam o manejo para substituir as árvores por 15 espécies nativas adequadas ao ambiente, que serão plantadas de forma segura no mesmo local.
De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores da região. O eucalipto possui raízes superficiais, característica que dificulta a fixação da árvore no solo.
A substituição das árvores foi embasada por laudos técnicos que apontam risco na permanência dos exemplares atuais.