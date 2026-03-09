A Prefeitura de Campinas suspendeu nesta segunda-feira (9) o manejo de eucaliptos e a interdição de um trecho da Rua Albino Barbosa de Oliveira, na Cidade Universitária, em Barão Geraldo, por causa das chuvas registradas na região.

Segundo a administração municipal, o trabalho não pode ser realizado durante chuva, por questões de segurança tanto para os profissionais envolvidos quanto para a população que circula pelo local.

Uma nova avaliação será realizada nesta terça-feira (10) para definir se os serviços poderão ser retomados, dependendo das condições climáticas.