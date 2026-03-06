A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (5) o 10º Alerta Arboviroses do ano, indicando 30 bairros com alto risco de transmissão de dengue em Campinas.
Diante do cenário, o município informou que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti serão intensificadas nessas regiões, com reforço nas visitas de agentes e outras medidas de controle.
O alerta também tem como objetivo estimular os moradores a verificar possíveis criadouros dentro de casa, já que a maior parte deles está em ambientes domésticos.
Bairros com alto risco
Segundo a Secretaria de Saúde, os bairros em vigilância nesta semana são:
- Leste: Jardim Nilópolis, Parque São Quirino, Jardim Santana, Vila Nogueira, Vila Brandina.
- Noroeste: Vila Castelo Branco, Vila Perseu Leite de Barros, Loteamento Residencial Novo Mundo, Jardim Campos Elíseos.
- Norte: Vila Boa Vista, Parque Via Norte.
- Sudoeste: Residencial São José, Jardim Rosário, Jardim Santo Antônio, Núcleo Residencial Eldorado dos Carajás, Núcleo Residencial Santos Dumont, DIC IV.
- Sul: Jardim Nova América, Jardim Itaguaçu, Vila Palmeiras, Jardim São Domingos, Jardim Fernanda.
- Suleste: Jardim São Pedro, Jardim Tamoio, Jardim Samambaia, Jardim Estoril, Vila Santa Odila, Vila Carminha, Vila Georgina e Jardim São Gabriel.
De acordo com a pasta, o alerta também vale para bairros menores no entorno dessas regiões, além daqueles que apareceram em edições anteriores do boletim.
Como é feito o alerta
A definição das áreas considera diversos indicadores, entre eles:
- incidência de casos
- identificação de novas transmissões
- necessidade de reforço das ações por causa de imóveis fechados
- densidade populacional
- planejamento das ações dos agentes de saúde
O material também reforça a importância de que moradores recebam os agentes de saúde durante as visitas domiciliares, fundamentais para o controle da doença.
Participação da população
A Secretaria de Saúde destaca que o combate às arboviroses depende da colaboração da população.
Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo aponta que cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências.
Entre as medidas recomendadas estão:
- evitar água parada em latas, pneus e recipientes
- trocar a água de plantas a cada dois dias
- limpar ou retirar pratinhos de vasos semanalmente
- manter caixas d’água bem vedadas
- deixar vasos sanitários fechados quando não estiverem em uso