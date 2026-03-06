A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (5) o 10º Alerta Arboviroses do ano, indicando 30 bairros com alto risco de transmissão de dengue em Campinas.

Diante do cenário, o município informou que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti serão intensificadas nessas regiões, com reforço nas visitas de agentes e outras medidas de controle.

O alerta também tem como objetivo estimular os moradores a verificar possíveis criadouros dentro de casa, já que a maior parte deles está em ambientes domésticos.

Bairros com alto risco