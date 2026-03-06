06 de março de 2026
PREVENÇÃO

Sinais de dengue? Campinas monitora 30 bairros com alto risco

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Secretaria de Saúde aponta 30 bairros com alto risco de transmissão e reforça ações contra o mosquito Aedes aegypti em Campinas.
Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (5) o 10º Alerta Arboviroses do ano, indicando 30 bairros com alto risco de transmissão de dengue em Campinas.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Diante do cenário, o município informou que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti serão intensificadas nessas regiões, com reforço nas visitas de agentes e outras medidas de controle.

O alerta também tem como objetivo estimular os moradores a verificar possíveis criadouros dentro de casa, já que a maior parte deles está em ambientes domésticos.

Bairros com alto risco

Segundo a Secretaria de Saúde, os bairros em vigilância nesta semana são:

  • Leste: Jardim Nilópolis, Parque São Quirino, Jardim Santana, Vila Nogueira, Vila Brandina.
  • Noroeste: Vila Castelo Branco, Vila Perseu Leite de Barros, Loteamento Residencial Novo Mundo, Jardim Campos Elíseos.
  • Norte: Vila Boa Vista, Parque Via Norte.
  • Sudoeste: Residencial São José, Jardim Rosário, Jardim Santo Antônio, Núcleo Residencial Eldorado dos Carajás, Núcleo Residencial Santos Dumont, DIC IV.
  • Sul: Jardim Nova América, Jardim Itaguaçu, Vila Palmeiras, Jardim São Domingos, Jardim Fernanda.
  • Suleste: Jardim São Pedro, Jardim Tamoio, Jardim Samambaia, Jardim Estoril, Vila Santa Odila, Vila Carminha, Vila Georgina e Jardim São Gabriel.

De acordo com a pasta, o alerta também vale para bairros menores no entorno dessas regiões, além daqueles que apareceram em edições anteriores do boletim.

Como é feito o alerta

A definição das áreas considera diversos indicadores, entre eles:

  • incidência de casos
  • identificação de novas transmissões
  • necessidade de reforço das ações por causa de imóveis fechados
  • densidade populacional
  • planejamento das ações dos agentes de saúde

O material também reforça a importância de que moradores recebam os agentes de saúde durante as visitas domiciliares, fundamentais para o controle da doença.

Participação da população

A Secretaria de Saúde destaca que o combate às arboviroses depende da colaboração da população.

Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo aponta que cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências.

Entre as medidas recomendadas estão:

  • evitar água parada em latas, pneus e recipientes
  • trocar a água de plantas a cada dois dias
  • limpar ou retirar pratinhos de vasos semanalmente
  • manter caixas d’água bem vedadas
  • deixar vasos sanitários fechados quando não estiverem em uso

