Uma discussão entre um casal terminou em tentativa de homicídio no Jardim Luiz Cia, em Sumaré. Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante após agredir o companheiro, de 32 anos, com uma garrafa de vidro.

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender uma ocorrência de agressão. Quando os policiais chegaram ao local, equipes do Corpo de Bombeiros já prestavam os primeiros socorros à vítima.

O homem foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, apresentando ferimentos na cabeça, braços e pernas.