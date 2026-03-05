Uma discussão entre um casal terminou em tentativa de homicídio no Jardim Luiz Cia, em Sumaré. Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante após agredir o companheiro, de 32 anos, com uma garrafa de vidro.
A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender uma ocorrência de agressão. Quando os policiais chegaram ao local, equipes do Corpo de Bombeiros já prestavam os primeiros socorros à vítima.
O homem foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, apresentando ferimentos na cabeça, braços e pernas.
Segundo as informações apuradas pelos policiais, durante a discussão a mulher atingiu o companheiro com uma garrafa de vidro. A suspeita permaneceu no local e foi abordada pelos agentes.
Durante a abordagem, ela confessou que utilizou um caco de vidro para ferir a vítima e afirmou aos policiais que tinha a intenção de matá-lo.
A mulher foi conduzida ao Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceu presa à disposição da Justiça. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.