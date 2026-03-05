05 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SUMARÉ

Mulher é presa após tentar matar marido com uma garrafa de vidro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vítima foi socorrida com ferimentos na cabeça, braços e pernas; autora confessou que queria matar.
Vítima foi socorrida com ferimentos na cabeça, braços e pernas; autora confessou que queria matar.

Uma discussão entre um casal terminou em tentativa de homicídio no Jardim Luiz Cia, em Sumaré. Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante após agredir o companheiro, de 32 anos, com uma garrafa de vidro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender uma ocorrência de agressão. Quando os policiais chegaram ao local, equipes do Corpo de Bombeiros já prestavam os primeiros socorros à vítima.

O homem foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, apresentando ferimentos na cabeça, braços e pernas.

Segundo as informações apuradas pelos policiais, durante a discussão a mulher atingiu o companheiro com uma garrafa de vidro. A suspeita permaneceu no local e foi abordada pelos agentes.

Durante a abordagem, ela confessou que utilizou um caco de vidro para ferir a vítima e afirmou aos policiais que tinha a intenção de matá-lo.

A mulher foi conduzida ao Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceu presa à disposição da Justiça. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Comentários

Comentários