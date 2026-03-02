Fevereiro terminou com chuvas 37,5% acima da média histórica em Campinas. De acordo com o Cepagri Unicamp, o acumulado foi de 255 milímetros, frente à média climatológica de 185,4 mm para o mês — um excedente de 69,6 mm.
O dia mais chuvoso foi 8 de fevereiro, quando o volume chegou a 112,2 milímetros em 72 horas, concentrando quase metade da média mensal em apenas três dias.
Em relação às temperaturas, a média ficou em 25,5 graus, dentro do padrão esperado para o período. No entanto, houve pico de 35 graus no dia 17, evidenciando a combinação de calor e alta umidade típica do verão.
Reflexo no Cantareira
O volume expressivo de chuva também impactou o principal manancial que abastece a região. No Sistema Cantareira, o acumulado foi de 244 milímetros, acima da média de 200 mm para fevereiro.
Com isso, o nível de armazenamento subiu de 23% para 35,8%, uma recuperação de 12,8 pontos percentuais ao longo do mês.
Tendência para março
Março mantém o padrão de precipitações frequentes, porém em volume menor que fevereiro. A média histórica prevista é de 153 milímetros em Campinas e 173 milímetros na área do Cantareira.
A expectativa é de continuidade das pancadas típicas de fim de tarde, ainda dentro do regime chuvoso de transição entre verão e outono.