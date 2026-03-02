Fevereiro terminou com chuvas 37,5% acima da média histórica em Campinas. De acordo com o Cepagri Unicamp, o acumulado foi de 255 milímetros, frente à média climatológica de 185,4 mm para o mês — um excedente de 69,6 mm.

O dia mais chuvoso foi 8 de fevereiro, quando o volume chegou a 112,2 milímetros em 72 horas, concentrando quase metade da média mensal em apenas três dias.

Em relação às temperaturas, a média ficou em 25,5 graus, dentro do padrão esperado para o período. No entanto, houve pico de 35 graus no dia 17, evidenciando a combinação de calor e alta umidade típica do verão.

Reflexo no Cantareira