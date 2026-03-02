A semana começa com tempo firme em Campinas e na região, seguindo o padrão do final de semana e iniciando março um pouco diferente do bem chuvoso mês de fevereiro. Hoje teremos sol entre algumas nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva.

O céu fica mais aberto, principalmente entre o fim da manhã e a tarde. A temperatura varia entre 15°C, uma mínima até baixa, e 28°C, com manhã mais amena e tarde de calor moderado. A sensação será agradável, com umidade ainda elevada, mas sem o peso das chuvas recentes.

À noite, o tempo segue firme, com poucas nuvens e sem indicativo de instabilidade. É um início de semana mais tranquilo para Campinas, com sol e tempo estável.