02 de março de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Manhã amena e tarde de sol: Confira o clima hoje em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Semana começa com sol, tempo firme e temperaturas entre 15°C e 28°C em Campinas e região.
A semana começa com tempo firme em Campinas e na região, seguindo o padrão do final de semana e iniciando março um pouco diferente do bem chuvoso mês de fevereiro. Hoje teremos sol entre algumas nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva.

O céu fica mais aberto, principalmente entre o fim da manhã e a tarde. A temperatura varia entre 15°C, uma mínima até baixa, e 28°C, com manhã mais amena e tarde de calor moderado. A sensação será agradável, com umidade ainda elevada, mas sem o peso das chuvas recentes.

À noite, o tempo segue firme, com poucas nuvens e sem indicativo de instabilidade. É um início de semana mais tranquilo para Campinas, com sol e tempo estável.

