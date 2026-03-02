A Prefeitura de Paulínia inaugurou o PA (Pronto Atendimento) Monte Alegre, novo equipamento público voltado à saúde da população. A entrega integra as celebrações dos 62 anos da cidade e promete ampliar significativamente o acesso da comunidade aos serviços de urgência e emergência.
Com capacidade para atender até 500 pacientes por dia, a unidade começa a funcionar nesta segunda-feira (2), com expediente diário, incluindo feriados, das 7h às 19h. O espaço foi planejado para oferecer agilidade e conforto no atendimento à população.
“A inauguração desse PA é uma grande realização para a cidade. Vamos oferecer um atendimento ágil em um ambiente totalmente climatizado e equipado. Além disso, todos os profissionais já foram contratados e treinados. Com isso, garantimos um salto de qualidade na saúde pública do nosso município”, destacou o prefeito Danilo Barros.
A estrutura do PA Monte Alegre conta com oito consultórios, divididos entre atendimentos de clínica geral e pediatria. A área de emergência dispõe de três boxes equipados de forma semelhante ao Pronto Socorro do Hospital Municipal, com a presença de um médico emergencista. O local também oferece uma ampla área de retaguarda, com capacidade para mais cinco boxes ou dez poltronas, voltada para hidratação rápida e administração de medicamentos.
“Com esse novo PA, teremos plenas condições de oferecer um primeiro atendimento e estabilização a casos mais graves, garantindo uma rápida transferência do paciente ao Hospital Municipal”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Antônio Carlos Guimarães.
Outro diferencial da unidade é a farmácia própria, que permite aos pacientes retirarem os medicamentos prescritos logo após o atendimento, sem necessidade de deslocamento a outros locais.