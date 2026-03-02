A Prefeitura de Paulínia inaugurou o PA (Pronto Atendimento) Monte Alegre, novo equipamento público voltado à saúde da população. A entrega integra as celebrações dos 62 anos da cidade e promete ampliar significativamente o acesso da comunidade aos serviços de urgência e emergência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com capacidade para atender até 500 pacientes por dia, a unidade começa a funcionar nesta segunda-feira (2), com expediente diário, incluindo feriados, das 7h às 19h. O espaço foi planejado para oferecer agilidade e conforto no atendimento à população.

“A inauguração desse PA é uma grande realização para a cidade. Vamos oferecer um atendimento ágil em um ambiente totalmente climatizado e equipado. Além disso, todos os profissionais já foram contratados e treinados. Com isso, garantimos um salto de qualidade na saúde pública do nosso município”, destacou o prefeito Danilo Barros.