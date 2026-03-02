Confrontos entre torcedores marcaram a partida entre Rio Branco e União Barbarense, na tarde de sábado (28), no Estádio Décio Vitta, em Americana. O jogo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, terminou com vitória da equipe visitante por 2 a 1, no chamado Derby 104.

De acordo com a assessoria do União Barbarense, além da briga generalizada nos arredores do estádio, artefatos explosivos foram acionados dentro da arena. Imagens mostram rojões com acionamento remoto, escondidos em um saco plástico dentro de uma lixeira próxima ao portão 4. A explosão chegou a incendiar uma bandeira de torcida.

A Polícia Militar informou que o confronto resultou em ferimentos leves. Um torcedor foi atingido por uma pedrada na cabeça. Dois agentes que realizavam a revista na entrada também foram alvos de rojões, sofreram ferimentos leves, receberam atendimento médico e foram liberados em seguida.