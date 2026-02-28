28 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Rapaz vai para cadeia após agredir e ameaçar companheira com faca

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Sampi Campinas
Caso foi registrado no plantão policial da cidade
Caso foi registrado no plantão policial da cidade

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a própria companheira, também de 27 anos, no bairro Jardim Sumarezinho, em Hortolândia. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após solicitação via 190.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que foi atacada com socos e puxões de cabelo. Durante a violência, o companheiro também a teria ameaçado com uma faca. Já o suspeito, em sua versão, afirmou aos agentes que houve apenas uma discussão entre o casal, negando as agressões.

Diante dos relatos e da gravidade dos fatos, a equipe policial conduziu ambos ao plantão policial. A autoridade presente determinou a elaboração do registro pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. O agressor permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários