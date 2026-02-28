Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a própria companheira, também de 27 anos, no bairro Jardim Sumarezinho, em Hortolândia. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após solicitação via 190.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que foi atacada com socos e puxões de cabelo. Durante a violência, o companheiro também a teria ameaçado com uma faca. Já o suspeito, em sua versão, afirmou aos agentes que houve apenas uma discussão entre o casal, negando as agressões.

Diante dos relatos e da gravidade dos fatos, a equipe policial conduziu ambos ao plantão policial. A autoridade presente determinou a elaboração do registro pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. O agressor permaneceu preso e está à disposição da Justiça.