27 de fevereiro de 2026
GUERRA AO AEDES

Campinas mobiliza 17 bairros em guerra contra a dengue

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Campinas realiza 3º mutirão de combate à dengue em 17 bairros da região Leste neste sábado (28); ação inclui operação cata-treco e mobilização no Centro.
A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado, 28 de fevereiro, o 3º Mutirão de Enfrentamento às Arboviroses de 2026, com foco na prevenção e no combate à dengue. A mobilização acontece das 8h às 12h em 17 bairros da região Leste da cidade.

Onde a equipe estará?

O ponto de encontro das equipes será na Administração Regional 3, na Vila Nogueira. Ao todo, 17 bairros da região Leste serão percorridos:

  • Novo Taquaral e Vila Nogueira;
  • Parque Social Isa e Núcleo Residencial Parque São Quirino;
  • Parque São Quirino e Núcleo Residencial Getúlio Vargas;
  • Jardim Santana, Novo Jardim Santana e Parque Das Anhumas;
  • Jardim Novo Horizonte, Núcleo Residencial Independência e Cafezinho;
  • Comunidade Capadócia, Jardim Nilópolis e Jardim Novo Nilópolis;
  • Núcleo Residencial Genesis e Parque Dom Bosco.

Como funcionará a ação?

O mutirão não se resume apenas a visitas domiciliares. Confira as frentes de trabalho:

  1. Visitas a Imóveis: Agentes farão a remoção de criadouros e a conscientização dos moradores sobre os perigos do mosquito.
  2. Limpeza Urbana: Bueiros serão limpos e descartes irregulares de lixo serão removidos com o auxílio de maquinário.
  3. Operação Cata-Treco: Um caminhão passará pelos bairros recolhendo objetos sem uso. A recomendação é colocar móveis e tralhas nas calçadas logo pela manhã.
  4. Ação Educativa: No Centro de Convivência, no Cambuí, uma equipe fará a entrega de panfletos e orientações para o público da Feira Hippie.

Balanço das Atividades

O Alerta Arboviroses orienta a escolha das áreas com base no potencial de transmissão das últimas quatro semanas. Veja o esforço realizado pela cidade para manter o mosquito longe:

Resultados de 2026 (até início de fevereiro)

Atividade Total Realizado
Controle de Criadouros 172.517 visitas a imóveis
Nebulização 10.935 imóveis visitados
Descartes Irregulares Retirados 7.837 toneladas
Monitoramento de Casos Suspeitos 181.203 (desde março/2023)

