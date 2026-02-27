A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado, 28 de fevereiro, o 3º Mutirão de Enfrentamento às Arboviroses de 2026, com foco na prevenção e no combate à dengue. A mobilização acontece das 8h às 12h em 17 bairros da região Leste da cidade.
Onde a equipe estará?
O ponto de encontro das equipes será na Administração Regional 3, na Vila Nogueira. Ao todo, 17 bairros da região Leste serão percorridos:
- Novo Taquaral e Vila Nogueira;
- Parque Social Isa e Núcleo Residencial Parque São Quirino;
- Parque São Quirino e Núcleo Residencial Getúlio Vargas;
- Jardim Santana, Novo Jardim Santana e Parque Das Anhumas;
- Jardim Novo Horizonte, Núcleo Residencial Independência e Cafezinho;
- Comunidade Capadócia, Jardim Nilópolis e Jardim Novo Nilópolis;
- Núcleo Residencial Genesis e Parque Dom Bosco.
Como funcionará a ação?
O mutirão não se resume apenas a visitas domiciliares. Confira as frentes de trabalho:
- Visitas a Imóveis: Agentes farão a remoção de criadouros e a conscientização dos moradores sobre os perigos do mosquito.
- Limpeza Urbana: Bueiros serão limpos e descartes irregulares de lixo serão removidos com o auxílio de maquinário.
- Operação Cata-Treco: Um caminhão passará pelos bairros recolhendo objetos sem uso. A recomendação é colocar móveis e tralhas nas calçadas logo pela manhã.
- Ação Educativa: No Centro de Convivência, no Cambuí, uma equipe fará a entrega de panfletos e orientações para o público da Feira Hippie.
Balanço das Atividades
O Alerta Arboviroses orienta a escolha das áreas com base no potencial de transmissão das últimas quatro semanas. Veja o esforço realizado pela cidade para manter o mosquito longe:
Resultados de 2026 (até início de fevereiro)
|Atividade
|Total Realizado
|Controle de Criadouros
|172.517 visitas a imóveis
|Nebulização
|10.935 imóveis visitados
|Descartes Irregulares Retirados
|7.837 toneladas
|Monitoramento de Casos Suspeitos
|181.203 (desde março/2023)