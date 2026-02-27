A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado, 28 de fevereiro, o 3º Mutirão de Enfrentamento às Arboviroses de 2026, com foco na prevenção e no combate à dengue. A mobilização acontece das 8h às 12h em 17 bairros da região Leste da cidade.

Onde a equipe estará?

O ponto de encontro das equipes será na Administração Regional 3, na Vila Nogueira. Ao todo, 17 bairros da região Leste serão percorridos:

Novo Taquaral e Vila Nogueira ;

e ; Parque Social Isa e Núcleo Residencial Parque São Quirino ;

e ; Parque São Quirino e Núcleo Residencial Getúlio Vargas ;

e ; Jardim Santana , Novo Jardim Santana e Parque Das Anhumas ;

, e ; Jardim Novo Horizonte , Núcleo Residencial Independência e Cafezinho ;

, e ; Comunidade Capadócia , Jardim Nilópolis e Jardim Novo Nilópolis ;

, e ; Núcleo Residencial Genesis e Parque Dom Bosco.

Como funcionará a ação?

O mutirão não se resume apenas a visitas domiciliares. Confira as frentes de trabalho:

Visitas a Imóveis: Agentes farão a remoção de criadouros e a conscientização dos moradores sobre os perigos do mosquito. Limpeza Urbana: Bueiros serão limpos e descartes irregulares de lixo serão removidos com o auxílio de maquinário. Operação Cata-Treco: Um caminhão passará pelos bairros recolhendo objetos sem uso. A recomendação é colocar móveis e tralhas nas calçadas logo pela manhã. Ação Educativa: No Centro de Convivência, no Cambuí, uma equipe fará a entrega de panfletos e orientações para o público da Feira Hippie.

Balanço das Atividades