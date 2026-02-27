Uma ação conjunta de inteligência policial resultou na descoberta e erradicação de uma plantação de maconha em uma residência no município de Santo Antônio de Posse. A operação foi deflagrada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Mogi Guaçu.

A descoberta do cultivo ilícito ocorreu após um minucioso trabalho de investigação, que combinou monitoramento aéreo com diligências de campo. As suspeitas, que apontavam para uma possível atividade de tráfico no local, se confirmaram quando os agentes localizaram os pés de maconha cultivados nos fundos do imóvel.

No momento da abordagem, o suspeito estava em frente à casa e, de acordo com o boletim de ocorrência, admitiu a existência da plantação. Durante as buscas no interior da residência, os policiais não só confirmaram o cultivo para fins ilícitos como também apreenderam uma quantia em dinheiro e um telefone celular, materiais comuns na dinâmica do tráfico de drogas.