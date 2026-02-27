A Polícia Civil da Paraíba, em ação conjunta com o Ministério Público estadual, prendeu, na quinta-feira (26), um dos homens mais procurados do Nordeste. Jamilton Alves Franco, mais conhecido como “Chocô”, de 42 anos, foi capturado em um condomínio de alto padrão no bairro Parque Olívio Franceschini, em Hortolândia.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Considerado o braço direito do tráfico interestadual, Chocô é apontado pelas autoridades como o maior fornecedor de cocaína para a Paraíba, além de abastecer regiões limítrofes de Pernambuco e Ceará. Segundo as investigações, ele comandava a logística de distribuição de grandes cargas da droga, vindas de facções paulistas, para todo o Nordeste.
A prisão faz parte da Operação Argos, deflagrada para desarticular uma organização criminosa armada especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em larga escala.
Vida de luxo e conexões criminosas
Natural de Cajazeiras, no Sertão paraibano, Chocô vivia em São Paulo desde a juventude. Apesar de residir oficialmente em Hortolândia, mantinha uma rotina de ostentação: realizava viagens internacionais frequentes e acumulava um vasto patrimônio, todo registrado em nome de terceiros.
O histórico criminal do traficante revela como ele ascendeu na hierarquia do crime. Durante passagens pelo sistema prisional paulista, Chocô teria firmado alianças com facções criminosas de atuação nacional. Essas conexões foram determinantes para que ele se consolidasse como uma ponte entre o crime organizado do Sudeste e os distribuidores nordestinos.
Agentes da Polícia Civil monitoravam o suspeito há meses. Na manhã desta quinta-feira, eles cercaram a residência de luxo onde ele estava. Chocô foi abordado sem reação e preso. Com ele, foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e anotações que devem auxiliar as investigações sobre o esquema de lavagem de dinheiro.
A Operação Argos segue em andamento para localizar outros integrantes da organização e confiscar os bens adquiridos ilegalmente pelo grupo.