A Polícia Civil da Paraíba, em ação conjunta com o Ministério Público estadual, prendeu, na quinta-feira (26), um dos homens mais procurados do Nordeste. Jamilton Alves Franco, mais conhecido como “Chocô”, de 42 anos, foi capturado em um condomínio de alto padrão no bairro Parque Olívio Franceschini, em Hortolândia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Considerado o braço direito do tráfico interestadual, Chocô é apontado pelas autoridades como o maior fornecedor de cocaína para a Paraíba, além de abastecer regiões limítrofes de Pernambuco e Ceará. Segundo as investigações, ele comandava a logística de distribuição de grandes cargas da droga, vindas de facções paulistas, para todo o Nordeste.

A prisão faz parte da Operação Argos, deflagrada para desarticular uma organização criminosa armada especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em larga escala.

Vida de luxo e conexões criminosas