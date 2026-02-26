26 de fevereiro de 2026
BEBIDAS IRREGULARES

Fiscalização apreende 13 garrafas de vodca e aciona a PF

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GM
Fiscalização no Jardim Londres apreende 13 garrafas de vodca sem registro; caso foi encaminhado à Polícia Federal.
Fiscalização no Jardim Londres apreende 13 garrafas de vodca sem registro; caso foi encaminhado à Polícia Federal.

Uma operação integrada realizada na manhã desta quinta-feira (26) resultou na apreensão de 13 garrafas de vodca saborizada em uma adega no Jardim Londres, em Campinas.

A ação reuniu a Guarda Municipal de Campinas, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb) e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, com foco na fiscalização de bebidas com suspeita de irregularidade.

Durante a vistoria, as imagens dos produtos foram encaminhadas à Associação Brasileira de Bebidas, que identificou rótulo em língua estrangeira, ausência de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária e falta do selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Diante das inconsistências, o responsável pelo estabelecimento foi conduzido à Polícia Federal. A ocorrência foi registrada como descaminho, e as 13 garrafas foram apreendidas.

O homem prestou esclarecimentos à autoridade policial e foi liberado após o registro da ocorrência.

