Uma operação integrada realizada na manhã desta quinta-feira (26) resultou na apreensão de 13 garrafas de vodca saborizada em uma adega no Jardim Londres, em Campinas.
A ação reuniu a Guarda Municipal de Campinas, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb) e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, com foco na fiscalização de bebidas com suspeita de irregularidade.
Durante a vistoria, as imagens dos produtos foram encaminhadas à Associação Brasileira de Bebidas, que identificou rótulo em língua estrangeira, ausência de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária e falta do selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Diante das inconsistências, o responsável pelo estabelecimento foi conduzido à Polícia Federal. A ocorrência foi registrada como descaminho, e as 13 garrafas foram apreendidas.
O homem prestou esclarecimentos à autoridade policial e foi liberado após o registro da ocorrência.