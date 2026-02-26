As fortes chuvas que atingiram Monte Mor na quarta-feira (25) provocaram alagamentos e danos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, o acumulado chegou a 85,5 milímetros em apenas uma hora, volume que saturou o solo e sobrecarregou a rede de drenagem.

O transbordamento dos córregos Água Choca e Aterrado causou inundação de vias, quedas de árvores e muros, pontos de erosão no asfalto e o registro de um veículo arrastado pela enxurrada. Alertas foram disparados por sistemas municipais, estaduais e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais para informar a população sobre risco elevado de enxurradas.

De acordo com o balanço oficial, 70 imóveis foram atingidos em bairros como Jardim Colina, Jardim Paulista, Jardim Campos Dourados, Jardim Moreira, Jardim São José, Jardim Santa Cândida, Vila Farid Calil, Residencial Bella Vida e Centro. Apesar dos danos materiais, não houve registro de desabrigados. Equipes seguem monitorando áreas consideradas vulneráveis.