PROMOÇÃO

Mês da Mulher: Hopi Hari anuncia passaporte por apenas R$ 1

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Parque oferece 30 mil ingressos a R$ 1 para mulheres durante março de 2026; compra deve ser antecipada pelo site oficial.

O parque temático Hopi Hari anunciou uma promoção especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Durante todo o mês de março de 2026, mulheres a partir de 13 anos poderão adquirir ingressos por apenas R$ 1.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Serão disponibilizados 30 mil passaportes promocionais, válidos para qualquer dia entre 1º e 30 de março. A compra é limitada a um ingresso por CPF e deve ser feita exclusivamente de forma antecipada pelo site oficial do parque.

Para garantir o benefício, a interessada deve acessar o calendário de compras no site do Hopi Hari e selecionar a opção Passaporti Mês da Mulher.

Regras e detalhes da promoção

  • Documentação: No dia da visita, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação oficial com foto nas catracas para ter acesso ao parque.
  • Validade: O passaporte de R$ 1 dá direito à entrada no parque na data escolhida.
  • Não cumulatividade: A promoção não é cumulativa com outras ofertas ou descontos do parque.
  • O que não está incluso: O ingresso promocional cobre apenas o acesso ao parque. Despesas com alimentação, estacionamento e atrações pagas à parte (como algumas experiências especiais) são de responsabilidade da visitante.

