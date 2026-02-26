O parque temático Hopi Hari anunciou uma promoção especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Durante todo o mês de março de 2026, mulheres a partir de 13 anos poderão adquirir ingressos por apenas R$ 1.

Serão disponibilizados 30 mil passaportes promocionais, válidos para qualquer dia entre 1º e 30 de março. A compra é limitada a um ingresso por CPF e deve ser feita exclusivamente de forma antecipada pelo site oficial do parque.

Para garantir o benefício, a interessada deve acessar o calendário de compras no site do Hopi Hari e selecionar a opção Passaporti Mês da Mulher.