O parque temático Hopi Hari anunciou uma promoção especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Durante todo o mês de março de 2026, mulheres a partir de 13 anos poderão adquirir ingressos por apenas R$ 1.
Serão disponibilizados 30 mil passaportes promocionais, válidos para qualquer dia entre 1º e 30 de março. A compra é limitada a um ingresso por CPF e deve ser feita exclusivamente de forma antecipada pelo site oficial do parque.
Para garantir o benefício, a interessada deve acessar o calendário de compras no site do Hopi Hari e selecionar a opção Passaporti Mês da Mulher.
Regras e detalhes da promoção
- Documentação: No dia da visita, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação oficial com foto nas catracas para ter acesso ao parque.
- Validade: O passaporte de R$ 1 dá direito à entrada no parque na data escolhida.
- Não cumulatividade: A promoção não é cumulativa com outras ofertas ou descontos do parque.
- O que não está incluso: O ingresso promocional cobre apenas o acesso ao parque. Despesas com alimentação, estacionamento e atrações pagas à parte (como algumas experiências especiais) são de responsabilidade da visitante.