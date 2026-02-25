Campinas entra no circuito continental do voleibol a partir desta quarta-feira (25), quando começa o 26º Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino de Clubes. Pela primeira vez, a cidade recebe a competição, que será disputada até domingo (1º de março), no Ginásio do Taquaral.
O torneio reúne nove equipes do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Equador. A organização é do Vôlei Renata, com supervisão da Confederação Sul-Americana de Vôlei e apoio da Prefeitura de Campinas.
Entre os brasileiros estão Sada Cruzeiro e Itambé Minas, além do time anfitrião.
Grupos e formato
As equipes foram divididas em três grupos. Os primeiros colocados avançam às semifinais, junto com o melhor segundo colocado. As semifinais acontecem no sábado (28) e a decisão será no domingo (1º).
O campeão garante vaga no Campeonato Mundial de Clubes de 2027.
Jogos de abertura (25/2):
14h – Sada Cruzeiro x Club Lagomar
17h – Itambé Minas x Deportivo JML
20h – Vôlei Renata x Deportivo Murano
A tabela completa está disponível nas redes da Confederação Sul-Americana.
Ingresso solidário
O evento também terá caráter social. Os torcedores poderão optar pela meia-entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Toda a rodada de sexta-feira (27) e as fases finais terão acesso exclusivo com doação, com arrecadação destinada ao Banco de Alimentos de Campinas.
Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Vôlei Renata.
Valores:
- Dias 26 e 27: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)
- Semifinais: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)
- Final: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Todos os jogos terão transmissão por streaming no site da Confederação Sul-Americana.