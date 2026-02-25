Campinas entra no circuito continental do voleibol a partir desta quarta-feira (25), quando começa o 26º Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino de Clubes. Pela primeira vez, a cidade recebe a competição, que será disputada até domingo (1º de março), no Ginásio do Taquaral.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O torneio reúne nove equipes do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Equador. A organização é do Vôlei Renata, com supervisão da Confederação Sul-Americana de Vôlei e apoio da Prefeitura de Campinas.

Entre os brasileiros estão Sada Cruzeiro e Itambé Minas, além do time anfitrião.

Grupos e formato