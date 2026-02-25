25 de fevereiro de 2026
DEU RUIM

Homem paga R$ 21 mil em carro e descobre que veículo é clonado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo foi abordado pela GCM em Mogi Guaçu; condutor disse ter trocado o Ford Ka por uma moto e não sabia da irregularidade.
Veículo foi abordado pela GCM em Mogi Guaçu; condutor disse ter trocado o Ford Ka por uma moto e não sabia da irregularidade.

Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu apreendeu um carro clonado na Rua Érico Veríssimo, no bairro Jardim Camargo. A abordagem foi realizada após alerta da Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento.

O sistema identificou que o automóvel circulava como clone de outro veículo da mesma marca e modelo, que trafegava simultaneamente em São Sebastião do Paraíso (MG). Durante a fiscalização, os agentes verificaram que o condutor estava habilitado e apresentou documentação, mas inconsistências levaram à checagem detalhada.

Com o uso de scanner automotivo, os guardas constataram que o número do chassi correspondia ao módulo do veículo. A análise apontou que o chassi original pertence a um carro emplacado em Americana, com registro de roubo. A documentação apresentada também não coincidia com os dados oficiais do sistema.

Questionado, o motorista afirmou desconhecer a irregularidade. Ele disse ter adquirido o Ford Ka em troca por uma motocicleta avaliada em R$ 21 mil, assumindo ainda o pagamento de oito parcelas de R$ 2 mil. Segundo relatou, a transferência ocorreria após a quitação do acordo.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para esclarecimentos e, após ser ouvido, foi liberado. O veículo foi apreendido e removido por guincho ao pátio de Jaguariúna, onde permanecerá à disposição da Justiça.

