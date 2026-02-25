A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu apreendeu um carro clonado na Rua Érico Veríssimo, no bairro Jardim Camargo. A abordagem foi realizada após alerta da Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento.

O sistema identificou que o automóvel circulava como clone de outro veículo da mesma marca e modelo, que trafegava simultaneamente em São Sebastião do Paraíso (MG). Durante a fiscalização, os agentes verificaram que o condutor estava habilitado e apresentou documentação, mas inconsistências levaram à checagem detalhada.

Com o uso de scanner automotivo, os guardas constataram que o número do chassi correspondia ao módulo do veículo. A análise apontou que o chassi original pertence a um carro emplacado em Americana, com registro de roubo. A documentação apresentada também não coincidia com os dados oficiais do sistema.