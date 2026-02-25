Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Monte Sinai, em Hortolândia. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina pela Rua da Banana.

Segundo a ocorrência, os policiais avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para dentro de uma residência carregando uma sacola plástica. Durante a fuga, parte do conteúdo caiu no chão, o que motivou a entrada da equipe no imóvel.

O suspeito foi abordado no momento em que tentava se desfazer de outra sacola com entorpecentes. Com ele, foram apreendidos diversos tipos de drogas prontas para venda, além de um caderno com anotações da contabilidade do tráfico e um aparelho celular.