A Polícia Militar prendeu, na terça-feira (24), um homem em cumprimento a mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia, no bairro Vila Ilze, em Itapira. Esta é a segunda vez que ele é levado à cadeia pelo mesmo motivo.

Segundo a corporação, os policiais já tinham conhecimento da ordem judicial e do endereço do procurado, que havia sido detido anteriormente pela mesma equipe em situação semelhante. Durante patrulhamento pela região, o homem foi localizado nas proximidades de sua residência e abordado.

Após ser informado sobre o mandado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.