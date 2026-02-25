25 de fevereiro de 2026
POLÍCIA

Mesma equipe, mesmo crime: Homem é preso de novo por pensão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
De acordo com informações da corporação, os policiais já tinham conhecimento do mandado e do endereço do procurado, que já havia sido detido anteriormente pela mesma equipe.

Polícia Militar prendeu, na terça-feira (24), um homem em cumprimento a mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia, no bairro Vila Ilze, em Itapira. Esta é a segunda vez que ele é levado à cadeia pelo mesmo motivo.

Segundo a corporação, os policiais já tinham conhecimento da ordem judicial e do endereço do procurado, que havia sido detido anteriormente pela mesma equipe em situação semelhante. Durante patrulhamento pela região, o homem foi localizado nas proximidades de sua residência e abordado.

Após ser informado sobre o mandado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Durante o registro da ocorrência, o detido apresentou alteração emocional e comportamento agressivo, sendo contido pelos agentes.

