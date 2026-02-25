O Pork’s Festival Motor Rock desembarca em Campinas para três dias de programação dedicada ao rock, à gastronomia e ao lazer ao ar livre. O evento será realizado na sexta (27), sábado (28) e domingo (1º), no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, com entrada gratuita e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.
A proposta é reunir diferentes gerações em torno do universo do rock, com bandas cover e multicover que passam por estilos como Classic Rock, Pop Rock, Hard Rock, Indie, Grunge, Rock Nacional, Nu Metal e Metal.
Programação musical
Sexta-feira (27/02)
19h30 – Aerosmith Cover – Crazy
20h30 – Guns N’ Roses Cover – Nightrain
Sábado (28/02)
14h30 – Especial Grunge – Pearl Jam / Nirvana / Alice in Chains
16h00 – Foo Fighters / Red Hot Chili Peppers – Nacional Cover
17h30 – Tributo às Rainhas do Rock – Janis Joplin / Tina Turner / Amy Winehouse / Pitty – Banda OAZ
20h00 – Anos 80 / Flashback – Banda Reprise Inédita
Domingo (01/03)
14h00 – CPM 22 / Mamonas Assassinas
15h00 – Charlie Brown Jr. / Raimundos – Nacional Cover
16h30 – Avenged Sevenfold – Opera
18h00 – Korn – Nu Metal Cover
19h30 – System of a Down – Shop Suit
Gastronomia e estrutura
Além dos shows, o público encontrará praça de alimentação variada, com torresmo, hambúrguer artesanal, costela na brasa, espetinhos, pastéis, porções, lanches, doces, crepes, churros e sorvetes. Para acompanhar, haverá chopp de diferentes estilos, cervejas, caipirinhas, batidas, sucos e refrigerantes.
O festival também contará com espaço kids, feira de artesanato, venda de camisetas e artigos de bandas, além de estrutura com acessibilidade.
A organização informa que é proibida a entrada com coolers, alimentos e bebidas. O estacionamento é gratuito.
Serviço
Pork’s Festival Motor Rock – Campinas
Local: Parque Ecológico de Campinas (Rodovia Heitor Penteado, s/nº)
Datas: 27, 28 de fevereiro e 1º de março
Horários:
• Sexta: 18h às 22h
• Sábado: 14h às 22h
• Domingo: 12h às 21h
Entrada gratuita