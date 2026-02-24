A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu recuperou uma carreta utilizada no transporte de combustíveis que havia sido roubada horas antes em Jundiaí. O veículo foi localizado no distrito de Martinho Prado Júnior, após monitoramento por câmeras do sistema Muralha Digital e informações da Central de Comunicação.

O cavalo mecânico Mercedes-Benz, acoplado a um semirreboque tipo bitrem tanque, foi encontrado estacionado às margens de um lago, em uma área verde do distrito. Após consulta dos emplacamentos, a equipe confirmou que se tratava de um veículo com registro de roubo.

O proprietário foi acionado e compareceu ao local para acompanhar a condução do conjunto até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele informou que transportava óleo diesel e havia parado para descansar em um posto de combustíveis na via marginal da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, quando foi surpreendido por dois criminosos.