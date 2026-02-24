24 de fevereiro de 2026
CARGA RECUPERADA

Muralha Digital ajuda GCM a recuperar bitrem roubado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O veículo foi localizado em distrito de MogiGuaçu; veículo com combustível havia sido levado horas antes em Jundiaí.
Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu recuperou uma carreta utilizada no transporte de combustíveis que havia sido roubada horas antes em Jundiaí. O veículo foi localizado no distrito de Martinho Prado Júnior, após monitoramento por câmeras do sistema Muralha Digital e informações da Central de Comunicação.

O cavalo mecânico Mercedes-Benz, acoplado a um semirreboque tipo bitrem tanque, foi encontrado estacionado às margens de um lago, em uma área verde do distrito. Após consulta dos emplacamentos, a equipe confirmou que se tratava de um veículo com registro de roubo.

O proprietário foi acionado e compareceu ao local para acompanhar a condução do conjunto até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele informou que transportava óleo diesel e havia parado para descansar em um posto de combustíveis na via marginal da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, quando foi surpreendido por dois criminosos.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

