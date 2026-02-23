A Estação Cultura de Campinas "Prefeito Antonio da Costa Santos" será palco, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, do Bier Brasil – Festival de Cerveja Sobre Rodas e do Festival da Coxinha. O evento acontece das 11h às 22h, com entrada gratuita e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Ao longo dos três dias, o público poderá experimentar mais de 80 rótulos de cervejas artesanais, com participação de marcas como Louvada, Campinas, Berggren, Motochopp, Vampires, Ecobier, Quinta do Malte, Destiny, Bodebrown e Doktor Brau.

Na ala gastronômica, a coxinha é a estrela. O cardápio inclui versões tradicionais e criações fora do comum, como coxinha doce, de costela, de tapioca e até hambúrguer de coxinha. Entre os expositores confirmados estão Coxinha Sabor e Amor, Lataria, Parada Obrigatória, Tikitão e Baca Salgados.