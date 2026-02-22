Duas mulheres, mãe e filha, foram encontradas mortas na noite de sexta-feira (20), dentro de uma residência no bairro Jardim Bela Vista, em Indaiatuba. Até a publicação desta reportagem, a identidade dos vítimas não havia sido divulgada.

De acordo com informações preliminares, um cachorro da família também foi achado sem vida no interior da casa. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, assim como equipes do Corpo de Bombeiros, que precisaram arrombar a porta para conseguir acesso ao imóvel.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que irá investigar as causas das mortes. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do caso.