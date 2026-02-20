Em solenidade realizada na quinta-feira (19), o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, inaugurou oficialmente a nova sede da Promotoria de Paulínia, vinculada ao Ministério Público de São Paulo (MPSP). O evento reuniu autoridades civis e militares e marcou um novo momento para a atuação institucional na cidade.

Durante a cerimônia, o PGJ destacou o trabalho dos membros da instituição na comarca. “Aqui, colegas da envergadura da doutora Fernanda Elias de Carvalho, do doutor José Carvalho Santoro Júnior, do doutor André Perche Lucke, do doutor Tiago Amaral Barbosa e da doutora Maria Paula Machado de Campos seguirão honrando e dignificando a nossa instituição, como têm feito ao longo de suas brilhantes carreiras, colocando o interesse público acima de qualquer outro”, declarou.

Paulo Sérgio também ressaltou o papel dos servidores. “Nesta sede, aqueles que vêm buscar ajuda para a preservação de seus direitos continuarão recebendo dos promotores – e também desse incrível time de servidores, a quem rendo minhas homenagens – toda atenção”, acrescentou.