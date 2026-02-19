A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas publicou o 8º Alerta Arboviroses de 2026 e identificou 33 bairros com alto risco de transmissão de dengue. A partir do levantamento, as equipes vão intensificar as ações de controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da zika e da chikungunya.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As áreas classificadas como prioritárias estão distribuídas em diferentes regiões da cidade.

Na região Leste, aparecem Taquaral, Jardim Myrian Moreira da Costa e Parque dos Pomares.

Na Noroeste, Jardim Lisa, Jardim Roseira, Jardim Nova Morada e Residencial Parque da Fazenda.

Na Norte, Vila Nova Aparecida, Vila Padre Anchieta e Parque Maria Helena.

Na Sudoeste, Jardim São Cristóvão, Jardim Adhemar de Barros, Parque das Indústrias, Jardim Planalto de Viracopos, Vila Princesa, Jardim Santo Antônio, Núcleo Residencial Eldorado dos Carajás, Núcleo Residencial Jardim Santos Dumont e DIC IV.

Na Sul, Jardim São José, Jardim Santa Cruz, Jardim das Bandeiras, Jardim do Lago Continuação, Jardim Santa Rita de Cássia e Parque Oziel.

Já na Suleste, constam Jardim São Fernando, Jardim Paranapanema, Vila Lemos, Jardim Ouro Branco, Jardim Baronesa, Jardim Leonor e Ponte Preta.

O objetivo do alerta é mobilizar moradores para eliminar possíveis criadouros dentro de casa, como recipientes que acumulam água parada. A Secretaria também reforça a importância de permitir o acesso dos agentes às residências durante as visitas de rotina.