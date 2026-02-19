19 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ALERTA CONTRA DENGUE

Mapa da Dengue: DIC IV, Taquaral e Oziel estão em área de risco

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Documento aponta 33 bairros com alto risco de transmissão e reforça necessidade de eliminar criadouros e receber agentes de saúde.
Documento aponta 33 bairros com alto risco de transmissão e reforça necessidade de eliminar criadouros e receber agentes de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas publicou o 8º Alerta Arboviroses de 2026 e identificou 33 bairros com alto risco de transmissão de dengue. A partir do levantamento, as equipes vão intensificar as ações de controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da zika e da chikungunya.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As áreas classificadas como prioritárias estão distribuídas em diferentes regiões da cidade.

  • Na região Leste, aparecem Taquaral, Jardim Myrian Moreira da Costa e Parque dos Pomares.
  • Na Noroeste, Jardim Lisa, Jardim Roseira, Jardim Nova Morada e Residencial Parque da Fazenda.
  • Na Norte, Vila Nova Aparecida, Vila Padre Anchieta e Parque Maria Helena.
  • Na Sudoeste, Jardim São Cristóvão, Jardim Adhemar de Barros, Parque das Indústrias, Jardim Planalto de Viracopos, Vila Princesa, Jardim Santo Antônio, Núcleo Residencial Eldorado dos Carajás, Núcleo Residencial Jardim Santos Dumont e DIC IV.
  • Na Sul, Jardim São José, Jardim Santa Cruz, Jardim das Bandeiras, Jardim do Lago Continuação, Jardim Santa Rita de Cássia e Parque Oziel.
  • Já na Suleste, constam Jardim São Fernando, Jardim Paranapanema, Vila Lemos, Jardim Ouro Branco, Jardim Baronesa, Jardim Leonor e Ponte Preta.

O objetivo do alerta é mobilizar moradores para eliminar possíveis criadouros dentro de casa, como recipientes que acumulam água parada. A Secretaria também reforça a importância de permitir o acesso dos agentes às residências durante as visitas de rotina.

Para definir as áreas de maior risco, a Saúde considera indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, imóveis fechados ou com acesso restrito, densidade populacional e necessidade de reforço nas ações de campo. O monitoramento também se estende a bairros vizinhos às regiões listadas.

As orientações valem para toda a cidade, inclusive para áreas que já apareceram em edições anteriores do alerta.

Comentários

Comentários