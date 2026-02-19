A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas publicou o 8º Alerta Arboviroses de 2026 e identificou 33 bairros com alto risco de transmissão de dengue. A partir do levantamento, as equipes vão intensificar as ações de controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da zika e da chikungunya.
As áreas classificadas como prioritárias estão distribuídas em diferentes regiões da cidade.
- Na região Leste, aparecem Taquaral, Jardim Myrian Moreira da Costa e Parque dos Pomares.
- Na Noroeste, Jardim Lisa, Jardim Roseira, Jardim Nova Morada e Residencial Parque da Fazenda.
- Na Norte, Vila Nova Aparecida, Vila Padre Anchieta e Parque Maria Helena.
- Na Sudoeste, Jardim São Cristóvão, Jardim Adhemar de Barros, Parque das Indústrias, Jardim Planalto de Viracopos, Vila Princesa, Jardim Santo Antônio, Núcleo Residencial Eldorado dos Carajás, Núcleo Residencial Jardim Santos Dumont e DIC IV.
- Na Sul, Jardim São José, Jardim Santa Cruz, Jardim das Bandeiras, Jardim do Lago Continuação, Jardim Santa Rita de Cássia e Parque Oziel.
- Já na Suleste, constam Jardim São Fernando, Jardim Paranapanema, Vila Lemos, Jardim Ouro Branco, Jardim Baronesa, Jardim Leonor e Ponte Preta.
O objetivo do alerta é mobilizar moradores para eliminar possíveis criadouros dentro de casa, como recipientes que acumulam água parada. A Secretaria também reforça a importância de permitir o acesso dos agentes às residências durante as visitas de rotina.
Para definir as áreas de maior risco, a Saúde considera indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, imóveis fechados ou com acesso restrito, densidade populacional e necessidade de reforço nas ações de campo. O monitoramento também se estende a bairros vizinhos às regiões listadas.
As orientações valem para toda a cidade, inclusive para áreas que já apareceram em edições anteriores do alerta.