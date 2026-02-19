Faleceu na última terça-feira (17), aos 69 anos, o ex-vereador de Santo Antônio de Posse, Amadeu Zonzini Júnior, conhecido como Amadeuzinho. Morador da região central da cidade, ele deixa cinco filhos.

Amadeuzinho exerceu dois mandatos como vereador, entre 1989 e 1996, participando da 9ª e da 10ª legislaturas da Câmara Municipal. Durante o período, integrou o Legislativo em uma fase importante da consolidação política do município.

Em reconhecimento à trajetória do ex-parlamentar, vereadores da atual legislatura manifestaram pesar nas redes sociais, destacando sua contribuição à história política da cidade.