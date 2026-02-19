Uma ação conjunta entre o 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e o 47º BPM/I resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento em roubos de veículos e adulteração de sinais identificadores, no bairro Vila Vitória, na região do Vida Nova, em Campinas.

Durante patrulhamento, a equipe abordou um Fiat Palio ocupado por três indivíduos. Após consulta, foi constatado que o veículo havia sido utilizado em um roubo ocorrido anteriormente, em área atendida pela 3ª Companhia do 35º BPM/I.

Questionado, o condutor confessou participação no crime e indicou o local onde estaria escondido outro veículo roubado. No endereço informado, os policiais localizaram um Fiat Siena branco, com placas registradas em São Borja (SC). Após verificação, foi constatado que a placa original era de Campinas e que o automóvel tinha queixa de roubo.