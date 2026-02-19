Uma ação conjunta entre o 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e o 47º BPM/I resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento em roubos de veículos e adulteração de sinais identificadores, no bairro Vila Vitória, na região do Vida Nova, em Campinas.
Durante patrulhamento, a equipe abordou um Fiat Palio ocupado por três indivíduos. Após consulta, foi constatado que o veículo havia sido utilizado em um roubo ocorrido anteriormente, em área atendida pela 3ª Companhia do 35º BPM/I.
Questionado, o condutor confessou participação no crime e indicou o local onde estaria escondido outro veículo roubado. No endereço informado, os policiais localizaram um Fiat Siena branco, com placas registradas em São Borja (SC). Após verificação, foi constatado que a placa original era de Campinas e que o automóvel tinha queixa de roubo.
Na residência de um dos detidos, os agentes encontraram ainda dois simulacros de arma de fogo utilizados no roubo, além de um par de placas pertencentes a um Jeep Renegade também com registro de roubo. O suspeito confessou que o veículo já havia sido desmanchado e vendido.
Diante dos fatos, os três envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 2ª Seccional de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça.