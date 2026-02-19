19 de fevereiro de 2026
COMO ASSIM?

Moto de Alagoas e placa 'fake': PM faz prisão em Monte Mor

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação
Questionado pelos policiais, o condutor afirmou ter comprado a motocicleta de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$ 3 mil, e disse não possuir qualquer documento que comprovasse a origem do veículo
Um homem foi preso após ser abordado pela polícia enquanto conduzia uma motocicleta com indícios de adulteração em Monte Mor. A ocorrência foi registrada na Estrada Municipal Cônego Cyriaco Sacaranello Pires, no bairro Jardim Paviotti.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe deu ordem de parada ao condutor. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, na vistoria veicular, os agentes constataram que o número do chassi estava suprimido e que a placa utilizada era artesanal.

Após consulta pelo número do motor, foi identificado que se tratava de uma Honda CG 160 vermelha, com placa registrada no estado de Alagoas. Questionado, o condutor afirmou ter comprado a motocicleta de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$ 3 mil e disse não possuir qualquer documento que comprovasse a origem do veículo.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso foi registrado como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

