A cidade de Americana registrou mais uma morte em decorrência do grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada de terça-feira (17), no Jardim Ipiranga. Lídia Moraes Aguiar, de 15 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta quarta-feira (18) no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde estava internada em estado gravíssimo na UTI.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do município. De acordo com o hospital, a adolescente deu entrada com politrauma e recebeu atendimento intensivo desde a chegada. “A equipe médica empenhou todos os esforços possíveis para estabilizá-la, mas, apesar das tentativas, não foi possível reverter o quadro”, diz a nota oficial.

Lídia é a segunda ocupante do veículo a morrer em decorrência do acidente. Na madrugada de terça-feira, Maria Eduarda de Souza Almeida, também de 15 anos, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na unidade de saúde.