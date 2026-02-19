A cidade de Americana registrou mais uma morte em decorrência do grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada de terça-feira (17), no Jardim Ipiranga. Lídia Moraes Aguiar, de 15 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta quarta-feira (18) no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde estava internada em estado gravíssimo na UTI.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do município. De acordo com o hospital, a adolescente deu entrada com politrauma e recebeu atendimento intensivo desde a chegada. “A equipe médica empenhou todos os esforços possíveis para estabilizá-la, mas, apesar das tentativas, não foi possível reverter o quadro”, diz a nota oficial.
Lídia é a segunda ocupante do veículo a morrer em decorrência do acidente. Na madrugada de terça-feira, Maria Eduarda de Souza Almeida, também de 15 anos, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na unidade de saúde.
As duas adolescentes eram estudantes da Etec Polivalente de Americana, que divulgou notas de pesar lamentando profundamente as perdas e prestando solidariedade às famílias.
Como foi o acidente
A colisão aconteceu por volta das 0h45 na Rua Igaratá, quando um GM Vectra, ocupado por sete pessoas, bateu lateralmente contra um poste. Equipes de resgate encaminharam as vítimas para hospitais da região. Entre os ocupantes estavam adolescentes, amigas da filha do condutor.
A perícia constatou perda total do veículo, que foi removido por guincho. Dentro do carro, a Polícia Militar apreendeu uma porção de maconha, com cerca de 10 gramas.
Motorista preso
O condutor, um homem de 40 anos, foi preso em flagrante e responde por homicídio culposo na direção de veículo, lesão corporal culposa e porte de entorpecentes para consumo próprio. Durante a audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade.
Em depoimento, ele afirmou que levou as duas filhas e a companheira a um bloco de Carnaval em Santa Bárbara d’Oeste e, posteriormente, retornou ao evento para buscar uma das filhas, ocasião em que deu carona a quatro amigas dela.
Disse ainda que ingeriu apenas um copo de suco de uva que poderia conter bebida alcoólica, mas sem saber a quantidade ou o tipo. Negou ter consumido entorpecentes e declarou estar em tratamento com cetoprofeno para sinusite.