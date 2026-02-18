Nesta quarta-feira (18), o tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será típico de verão: calor durante o dia e tempestades à tarde. A previsão indica que o Sol aparece pela manhã, com céu parcialmente nublado, mas o cenário muda rapidamente no período da tarde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A chegada de mais umidade sobre o estado de São Paulo, aliada às altas temperaturas, aumenta a instabilidade atmosférica. Com isso, a RMC está em alerta para a ocorrência de temporais, que podem ser intensos.

Os modelos meteorológicos indicam possibilidade de chuvas volumosas e de forte intensidade, além de raios e granizo. As temperaturas seguem elevadas para a época, com mínima prevista de 21°C e máxima de 31°C.