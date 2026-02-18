18 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Quarta terá calor e risco de temporais na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Instabilidade aumenta à tarde com previsão de chuva forte, raios e granizo.
Instabilidade aumenta à tarde com previsão de chuva forte, raios e granizo.

Nesta quarta-feira (18), o tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será típico de verão: calor durante o dia e tempestades à tarde. A previsão indica que o Sol aparece pela manhã, com céu parcialmente nublado, mas o cenário muda rapidamente no período da tarde.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A chegada de mais umidade sobre o estado de São Paulo, aliada às altas temperaturas, aumenta a instabilidade atmosférica. Com isso, a RMC está em alerta para a ocorrência de temporais, que podem ser intensos.

Os modelos meteorológicos indicam possibilidade de chuvas volumosas e de forte intensidade, além de raios e granizo. As temperaturas seguem elevadas para a época, com mínima prevista de 21°C e máxima de 31°C.

Comentários

Comentários