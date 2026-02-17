A rápida e intensa tempestade que atingiu Campinas na tarde desta segunda-feira (16) provocou 30 ocorrências em diferentes regiões da cidade, segundo atualização da Defesa Civil. O balanço mais recente aponta 21 quedas totais de árvores, cinco quedas de galhos, um destelhamento e um ponto de alagamento.

A região Leste foi a mais afetada, com 16 registros, seguida pela região Sul, com nove, e pela Sudoeste, com uma ocorrência. O bairro Cambuí concentrou o maior número de chamados, com nove registros.

De acordo com os dados meteorológicos, foram contabilizados 18,8 milímetros de chuva, em precipitação de curta duração. Houve ainda relato de granizo no Cambuí. O radar meteorológico não identificou rajadas expressivas de vento.