A rápida e intensa tempestade que atingiu Campinas na tarde desta segunda-feira (16) provocou 30 ocorrências em diferentes regiões da cidade, segundo atualização da Defesa Civil. O balanço mais recente aponta 21 quedas totais de árvores, cinco quedas de galhos, um destelhamento e um ponto de alagamento.
A região Leste foi a mais afetada, com 16 registros, seguida pela região Sul, com nove, e pela Sudoeste, com uma ocorrência. O bairro Cambuí concentrou o maior número de chamados, com nove registros.
De acordo com os dados meteorológicos, foram contabilizados 18,8 milímetros de chuva, em precipitação de curta duração. Houve ainda relato de granizo no Cambuí. O radar meteorológico não identificou rajadas expressivas de vento.
Entre as ocorrências registradas estão quedas de árvores nas ruas Maria Monteiro, Antônio Lapa, Santos Dumont e Doutor Emílio Ribas, no Cambuí; na Rua Doutor Barbosa de Barros, no Botafogo; na Rua Gustavo Ambrust, na Nova Campinas; e na Avenida Coronel Silva Teles.
Também houve registros no Centro, na Chácara da Barra, em Vila Campinas, no São Bernardo e em bairros da região Sul, como Jardim São José, Jardim São Fernando e Vila Lemos.
No jardim do Paço Municipal, uma árvore caiu e atingiu a calçada e a pista interna da Avenida Anchieta. Na Rua Maria Monteiro, no Cambuí, uma árvore caiu sobre um carro e um muro. Não houve vítimas.
Além das quedas de árvores, a Defesa Civil contabilizou um destelhamento no Jardim São Fernando e um alagamento na Rua Roberto Galli, no Parque Residencial Via Única, na região Sudoeste.
Equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam na retirada de árvores e galhos, com apoio da CPFL nos casos em que houve impacto sobre a rede elétrica. Agentes da Emdec acompanham a situação do trânsito. A faixa da direita da Rua Santos Dumont e a Rua Antônio Lapa permaneceram bloqueadas para a execução dos trabalhos.
A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições climáticas e orienta a população a evitar áreas com risco de queda de árvores e locais com fiação comprometida.