PROBLEMAS

Carga química vaza e interdita trecho da Rodovia Zeferino Vaz

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente ocorreu no km 122 durante manobra de marcha ré; houve vazamento parcial de produtos químicos e equipes ambientais foram acionadas para a limpeza.
Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (17) na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, provocando a interdição total do trecho no sentido Sul. O acidente ocorreu por volta das 5h48, no km 122, em uma alça de acesso a um posto de serviço.

De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, o motorista da carreta Volkswagen relatou que realizava uma manobra de marcha ré quando o veículo tombou. O condutor não sofreu ferimentos, mas o acidente mobilizou equipes de emergência devido à natureza da carga.

Risco Químico

Houve o derramamento parcial de produtos químicos diversos. Por volta das 7h45, a área foi isolada preventivamente devido ao forte odor no local. A empresa responsável pelo transporte foi acionada para enviar uma equipe ambiental especializada para realizar a contenção e a limpeza dos resíduos.

Impacto no Tráfego

Como o trecho afetado possui pista simples, a rodovia registrou os seguintes bloqueios:

  • Interdição total das faixas no sentido Sul;
  • Bloqueio completo da alça de acesso ao posto;
  • Apesar das interdições, não houve registro de congestionamentos graves até o início da manhã.

A Polícia Rodoviária e a concessionária seguem monitorando o local até a remoção completa do veículo e a liberação segura da via.

