Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (17) na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, provocando a interdição total do trecho no sentido Sul. O acidente ocorreu por volta das 5h48, no km 122, em uma alça de acesso a um posto de serviço.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, o motorista da carreta Volkswagen relatou que realizava uma manobra de marcha ré quando o veículo tombou. O condutor não sofreu ferimentos, mas o acidente mobilizou equipes de emergência devido à natureza da carga.

Risco Químico

Houve o derramamento parcial de produtos químicos diversos. Por volta das 7h45, a área foi isolada preventivamente devido ao forte odor no local. A empresa responsável pelo transporte foi acionada para enviar uma equipe ambiental especializada para realizar a contenção e a limpeza dos resíduos.

Impacto no Tráfego