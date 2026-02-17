Uma ação conjunta da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas em Engenheiro Coelho. A suspeita, que não teve o nome divulgado, foi detida após investigações apontarem que ela utilizava a própria residência, localizada no bairro Sonho Meu, como ponto de venda de entorpecentes, operando no sistema de delivery e até mesmo drive-thru.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências tiveram início após uma denúncia anônima dar conta de que a mulher estaria comercializando drogas em casa e realizando entregas em domicílio na modalidade conhecida como drive-thru.

A partir da denúncia, a equipe da delegacia local iniciou um trabalho de inteligência e conseguiu reunir imagens que comprovavam a prática criminosa. Com as evidências em mãos, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão para o imóvel.