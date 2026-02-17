Uma ação conjunta da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas em Engenheiro Coelho. A suspeita, que não teve o nome divulgado, foi detida após investigações apontarem que ela utilizava a própria residência, localizada no bairro Sonho Meu, como ponto de venda de entorpecentes, operando no sistema de delivery e até mesmo drive-thru.
De acordo com a Polícia Civil, as diligências tiveram início após uma denúncia anônima dar conta de que a mulher estaria comercializando drogas em casa e realizando entregas em domicílio na modalidade conhecida como drive-thru.
A partir da denúncia, a equipe da delegacia local iniciou um trabalho de inteligência e conseguiu reunir imagens que comprovavam a prática criminosa. Com as evidências em mãos, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão para o imóvel.
Durante as buscas, os agentes localizaram 86 papelotes de cocaína, 23 porções de crack, uma pedra bruta da mesma droga pesando 210 gramas e R$ 130 em dinheiro, provavelmente oriundo da venda de entorpecentes. Ao todo, a droga apreendida foi avaliada em cerca de R$ 13 mil.
A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode variar de 5 a 15 anos de reclusão.