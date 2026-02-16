A chuva que atingiu Campinas na tarde desta segunda-feira (16) provocou 16 quedas de árvores, quatro quedas de galhos e um destelhamento, segundo balanço da Defesa Civil até 16h10. A região Leste foi a mais impactada, com maior concentração de ocorrências no Cambuí.

De acordo com os dados meteorológicos, foram registrados 18,8 milímetros de chuva, em precipitação de curta duração. Houve também relato de granizo no Cambuí. O radar não identificou rajadas significativas de vento.

Entre os registros está a queda de uma árvore no jardim do Paço Municipal, que atingiu a calçada e a pista interna da Avenida Anchieta. Na Rua Maria Monteiro, no Cambuí, uma árvore caiu sobre um carro e um muro. Não houve vítimas.