FECHOU O TEMPO

Chuva derruba 16 árvores e causa transtornos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Flávio Paradella
Região Leste concentrou ocorrências; Defesa Civil registrou 16 quedas de árvores e um destelhamento.
A chuva que atingiu Campinas na tarde desta segunda-feira (16) provocou 16 quedas de árvores, quatro quedas de galhos e um destelhamento, segundo balanço da Defesa Civil até 16h10. A região Leste foi a mais impactada, com maior concentração de ocorrências no Cambuí.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com os dados meteorológicos, foram registrados 18,8 milímetros de chuva, em precipitação de curta duração. Houve também relato de granizo no Cambuí. O radar não identificou rajadas significativas de vento.

Entre os registros está a queda de uma árvore no jardim do Paço Municipal, que atingiu a calçada e a pista interna da Avenida Anchieta. Na Rua Maria Monteiro, no Cambuí, uma árvore caiu sobre um carro e um muro. Não houve vítimas.

As equipes de Serviços Públicos atuam na retirada de árvores e galhos, com apoio da CPFL quando há interferência na rede elétrica. Agentes da Emdec acompanham a situação viária. A faixa da direita da Rua Santos Dumont está bloqueada, assim como a Rua Antônio Lapa, para permitir o trabalho das equipes.

Principais ocorrências por região

A maior parte dos registros se concentrou na região Leste, especialmente nos bairros Cambuí, Chácara da Barra, Nova Campinas, Botafogo e Centro. Também houve atendimentos na região Sul, como nos bairros Jardim São Fernando, Jardim Itatiaia e Vila Lemos.

Entre os pontos com registro de queda total de árvores estão:

  • Rua Maria Monteiro (Cambuí)
  • Avenida Anchieta (Centro)
  • Avenida Coronel Silva Teles (Cambuí)
  • Rua Gustavo Ambrust (Nova Campinas)
  • Rua Doutor Barbosa de Barros (Botafogo)

Também houve quedas sobre rede elétrica em bairros como Jardim São Fernando e Residencial Cândido Ferreira, em Sousas.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a evitar áreas com risco de queda de árvores ou fiação comprometida.

