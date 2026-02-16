A chuva que atingiu Campinas na tarde desta segunda-feira (16) provocou 16 quedas de árvores, quatro quedas de galhos e um destelhamento, segundo balanço da Defesa Civil até 16h10. A região Leste foi a mais impactada, com maior concentração de ocorrências no Cambuí.
De acordo com os dados meteorológicos, foram registrados 18,8 milímetros de chuva, em precipitação de curta duração. Houve também relato de granizo no Cambuí. O radar não identificou rajadas significativas de vento.
Entre os registros está a queda de uma árvore no jardim do Paço Municipal, que atingiu a calçada e a pista interna da Avenida Anchieta. Na Rua Maria Monteiro, no Cambuí, uma árvore caiu sobre um carro e um muro. Não houve vítimas.
As equipes de Serviços Públicos atuam na retirada de árvores e galhos, com apoio da CPFL quando há interferência na rede elétrica. Agentes da Emdec acompanham a situação viária. A faixa da direita da Rua Santos Dumont está bloqueada, assim como a Rua Antônio Lapa, para permitir o trabalho das equipes.
Principais ocorrências por região
A maior parte dos registros se concentrou na região Leste, especialmente nos bairros Cambuí, Chácara da Barra, Nova Campinas, Botafogo e Centro. Também houve atendimentos na região Sul, como nos bairros Jardim São Fernando, Jardim Itatiaia e Vila Lemos.
Entre os pontos com registro de queda total de árvores estão:
- Rua Maria Monteiro (Cambuí)
- Avenida Anchieta (Centro)
- Avenida Coronel Silva Teles (Cambuí)
- Rua Gustavo Ambrust (Nova Campinas)
- Rua Doutor Barbosa de Barros (Botafogo)
Também houve quedas sobre rede elétrica em bairros como Jardim São Fernando e Residencial Cândido Ferreira, em Sousas.
A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a evitar áreas com risco de queda de árvores ou fiação comprometida.