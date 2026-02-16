A onça-pintada Luna, apontada como a fêmea mais longeva da espécie em cativeiro no Brasil, morreu na manhã deste domingo (15), aos 25 anos, no Zoológico Municipal de Limeira. A morte foi atribuída a causas naturais.

Ela foi encontrada por volta das 7h50 durante a rotina de monitoramento realizada pela equipe técnica do zoológico.

O prefeito de Limeira, Murilo Félix, lamentou a perda e destacou a importância do animal para a cidade. “Luna encantou gerações e marcou a história de Limeira. Mais do que um animal, ela se tornou símbolo de cuidado e respeito à vida”, afirmou.