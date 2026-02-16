A Prefeitura de Jaguariúna prorrogou para 31 de março o vencimento da primeira parcela e da cota única do IPTU 2026. Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o imposto poderá ser parcelado em até dez vezes. Os carnês serão entregues pelos Correios e também estarão disponíveis em formato digital no site oficial da Prefeitura até a primeira semana de março. Ao todo, cerca de 30 mil carnês serão distribuídos.

Os contribuintes também podem utilizar o Débito Direto Autorizado (DDA), que permite o pagamento por meio de boletos eletrônicos no internet banking ou aplicativo do banco, sem necessidade de emissão em papel.