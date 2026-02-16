16 de fevereiro de 2026
FINANÇAS MUNICIPAIS

Jaguariúna prorroga IPTU 2026 para 31 de março

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Contribuintes de Jaguariúna terão 10% de desconto no pagamento à vista; carnês físicos e digitais ficam disponíveis até o início de março.
A Prefeitura de Jaguariúna prorrogou para 31 de março o vencimento da primeira parcela e da cota única do IPTU 2026. Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o imposto poderá ser parcelado em até dez vezes. Os carnês serão entregues pelos Correios e também estarão disponíveis em formato digital no site oficial da Prefeitura até a primeira semana de março. Ao todo, cerca de 30 mil carnês serão distribuídos.

Os contribuintes também podem utilizar o Débito Direto Autorizado (DDA), que permite o pagamento por meio de boletos eletrônicos no internet banking ou aplicativo do banco, sem necessidade de emissão em papel.

A arrecadação do IPTU é destinada ao custeio de infraestrutura urbana, saúde, educação, segurança pública, manutenção de praças e parques, entre outros serviços municipais.

