Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante na noite do último sábado (14), suspeita de furtar peças de picanha de um supermercado em Indaiatuba. Os produtos levados pela autora totalizaram R$ 2.371,59.

Um funcionário do estabelecimento percebeu quando a mulher colocava os pacotes de carne dentro de uma bolsa e acionou a responsável pelo supermercado. Ao verificar o interior da mochila, foram encontradas nove peças de picanha.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e compareceu ao local, situado na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral, no bairro Itaici. Quando os agentes chegaram, a suspeita já estava do lado de fora do comércio, acompanhada de outra pessoa, que se identificou como motorista de aplicativo e afirmou ter sido chamado para levar a mulher.